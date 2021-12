PM estoura 'boca de fumo' e apreende drogas em São Cristóvão

A Polícia Militar (PM-BA) estourou nesta quarta-feira, 18, uma boca de fumo no Parque São Cristóvão, localizado no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Foram apreendidos quase 30 quilos de maconha, além de cocaína, crack e munições. O homem que estava no local conseguiu fugir.

De acordo com a PM, a polícia recebeu uma denúncia de que um traficante estaria escondido em uma casa na Rua Santa Rita, no Parque São Cristóvão, estava prestes a fugir.

Chegando na localidade, ao avistar as guarnições da Rondesp RMS, o suspeito correu e entrou em uma casa. Ele foi perseguido, porém, conseguiu sair pelos fundos, informou a PM.

Após entrar no imóvel, os PMs constataram que se tratava de um ponto de comercialização de drogas. Foram apreendidos 28,67 kg de maconha, 838 gramas de cocaína, 488 trouxas de maconha, 60 pedras de crack, 2.500 pinos para embalar cocaína, três balanças eletrônicas, 94 munições intactas de calibre .40 e 50 munições intactas de calibre 9mm.

A apreensão foi feita por guarnições da Companhia Independente de Policiamento Tático/ Rondesp RMS.

