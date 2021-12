PM entrega documentos perdidos durante o Carnaval

Quem perdeu algum documento ou objeto durante o Carnaval pode verificar a partir desta segunda-feira, 23, se foi localizado. Os itens encontrados foram divididos em 2.152.

O material está disponível no posto da Ouvidoria da Polícia Militar, que funciona no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), do Shopping Barra. O atendimento é de segunda e sexta, das 8 às 18 horas.

É possível verificar se o documento ou objeto foi encontrado no site da PM. Caso ele tenha sido encontrado, será informado o número do lote. Com esse dado, o cidadão deve procurar o posto do SAC.

O material ficará disponível até 23 de março. Depois os documentos serão enviados aos órgãos expedidores.

