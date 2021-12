PM encerra 18 festas e aglomerações no Réveillon em Salvador e RMS

Buscando cumprir as recomendações de segurança, 18 festas com aglomerações foram encerradas pela Polícia Militar durante a madrugada desta sexta-feira, 1°, em Salvador e Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), em Trancoso, distrito de Porto Seguro onde já haviam sido finalizados outros eventos em casas de luxo, os policiais militares flagraram novos encontros também dentro de condomínios de alto padrão. Em dois flagrantes, as guarnições encontraram 700 pessoas. Em um dos imóveis, equipamentos profissionais de som foram apreendidos.

Na mesma região, em Arraial D'Ajuda, equipes do 8° BPM finalizaram mais quatro reuniões que desobedeciam o decreto estadual. Três foram em via pública e uma, na área de um imóvel, com cerca de 100 pessoas.

Ainda conforme a pasta, fechando o balanço do interior, a PM encerrou festas nas cidades de Barreiras, Ipirá e Irecê.

RMS e Capital

Já na Região Metropolitana de Salvador (RMS), além da festa irregular flagrada durante operação que prendeu quatro homens suspeitos de assaltos a bancos, na cidade de Lauro de Freitas, outro encontro foi finalizado, em Camaçari.

Na localidade de Monte Gordo, cerca de 100 pessoas, sem máscaras, festejavam em uma chácara. Guarnições da 59a CIPM (Vila de Abrantes) dispersaram os participantes e encontraram no local uma arma de brinquedo e porções de drogas.

Em Salvador, aglomerações foram flagradas nos bairros de Sussuarana, Arenoso, Castelo Branco, Stella Maris, São Marcos e Pau da Lima.

adblock ativo