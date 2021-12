PM e noivo são baleados dentro de carro na Garibaldi

Mesmo baleada no abdômen e nas pernas, uma policial militar do Batalhão de Guardas dirigiu cerca de 3,8 Km para pedir ajuda. A cabo Priscila Oliveira da Rocha, 46 anos, guiou o seu carro Chevrolet Prisma, de cor prata, do Monumento Clériston Andrade, na Avenida Anita Garibaldi, até o Hospital Geral do Estado (HGE), na Avenida Vasco da Gama.

A policial e o noivo Robson dos Santos, 40, foram baleados por volta das 8h da noite de segunda-feira, 29, quando passavam de carro pelo retorno da Avenida Garibaldi próximo ao Monumento Clériston Andrade.

Informações do Departamento de Comunicação Social (DCS) da Polícia Militar dão conta que indivíduos em um carro vermelho atiraram contra o casal, que estava no Prisma. Ainda de acordo com o DCS, nenhum pertence das vítimas foi roubado durante a ação criminosa.

Priscila foi ferida no lado esquerdo do abdômen e nas pernas. Já Robson foi baleado no antebraço e um projétil também atravessou o seu tórax. O casal passou por cirurgia no HGE. "A cabo da PM passa bem e o noivo está estável", afirma nota enviada pelo DCS da PM.

Noivo era alvo

O caso é investigado pela 7ª DT (Rio Vermelho). De acordo com o delegado Antônio Fernando do Carmo, as investigações iniciais apontam que o crime se tratou de uma tentativa de homicídio contra o noivo da PM, Robson dos Santos.

"Ela abaixou para pegar o celular e, quando levantou, ele já havia sido baleado. Acredito que a PM foi ferida porque estava com ele no momento da ação", afirmou o delegado. A motivação do crime é desconhecida. "A Polícia Militar ainda está apurando as circunstâncias do crime", informou o DCS, em nota enviada à imprensa.

Estado grave

Sob anonimato, um PM disse que o estado de saúde de Robson é considerado grave. A PM do Batalhão de Guardas contou aos policiais do posto da Polícia Civil do HGE que o veículo estava em movimento quando o crime ocorreu.

Conforme o relato, os homens armados que estavam no carro vermelho já chegaram atirando. No local, nenhuma das pessoas abordadas pela reportagem afirmou ter visto o crime. "Um colega contou que viu quando o carro vermelho encostou e os caras atiraram contra o outro carro", disse um taxista.

