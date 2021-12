PM é morto em passarela próxima a faculdade na Paralela

Um policial militar foi morto na noite desta segunda-feira, 21, por volta das 22h20. O cabo Arisvaldo das Neves Santana, 47 anos, foi baleado em uma passarela próxima ao Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), na avenida Paralela.

De acordo com a Polícia Militar, Arisvaldo estava acompanhado da esposa quando bandidos tentaram roubar a mulher. O PM reagiu e trocou tiros com os bandidos, sendo baleado. Quando uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegou no local constatou que ele já estava morto.

O estudante universitário Marlon Figueiredo, que passava no local no momento do tiroteio, foi baleado e levado para o Hospital São Rafael. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Um suspeito de participar da ação, Antônio de Jesus Oliveira, também foi atingido no tórax. Ele deu entrada no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), onde está custodiado.

De acordo com a PM, ele confessou ter matado o policial e apontou Tawan da Silva Barbosa Tosta, 19 anos, como seu comparsa.

Tawan foi preso em casa no bairro de Mata Escura por guarnições da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT/ Rondesp Central) e foi conduzido para o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

Segundo a PM, ele conduzia um carro utilizado no roubo e prestou socorro ao comparsa. Tawan foi apresentado nesta manhã.

Arisvaldo era lotado no Departamento de Modernização e Tecnologia (DMT). O local do sepultamento ainda não foi definido.

