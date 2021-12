PM é morto e parentes são baleados em Cajazeiras

Um policial militar foi assassinado na noite deste domingo, 17, no bairro de Cajazeiras, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o soldado Éder Cardoso de Oliveira, 39 anos, foi surpreendido por dois criminosos quando estava em seu veículo na localidade conhecida como Setor 2, por volta das 20 horas.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos estavam em uma moto e já chegaram atirando em direção ao PM, que estava dentro de um carro com os dois enteados, esperando a mulher e a filha. Éder reagiu e atingiu um dos suspeitos, identificado como Angel Vinícius Pessoa Freitas, que morreu no local.

O PM foi atingido no tórax e na boca e foi levado para o Hospital Pro Hope, mas não resistiu aos ferimentos. Os dois enteados do policial também ficaram feridos na mão e braço e estão internados. De acordo com a assessoria da PM, eles não correm risco de morte.

O outro envolvido na ação conseguiu fugir. Equipes das Rondas Especiais (Rondesp Central) fizeram buscas em Cajazeiras e prenderam um suspeito. Não há confirmação se ele tem envolvimento no crime.

A motivação do homicídio é desconhecida. No local do crime, há relatos de briga de trânsito, mas a informação não foi confirmada pela polícia, que ainda investiga o caso.

Éder era policial há 11 anos e estava lotado na Operações Gêmeos. O corpo dele será sepultado nesta segunda, às 16h, no Cemitério Bosque da Paz.

