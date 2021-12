PM é morto durante assalto a ônibus na Paralela

Um policial militar foi morto na manhã desta sexta-feira, 13, durante um assalto a ônibus na avenida Paralela, em Salvador, nas imediações do supermercado Extra.

O soldado Jailson Cezar dos Santos Mendes foi levado para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, mas já chegou sem sinais vitais.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Jailson estava no coletivo quando um criminoso anunciou o assalto e ele reagiu, atirando no braço de um dos assaltantes. Outro criminoso estava no fundo do ônibus e revidou contra o PM.

A dupla entrou no coletivo na altura do Shopping da Bahia. Um deles aparentava ser adolescente, de acordo com testemunhas ouvidas pela polícia. A Força-Tarefa da Secretaria da Segurança Pública, que investiga morte de policiais, foi acionada e ouviu seis pessoas que presenciaram o crime.

Policiais militares e civis realizam diligências para tentar localizar e prender os assaltantes. O crime aconteceu dentro do coletivo da OTTrans.

A PM lamentou a morte do soldado. “É muito doloroso perder um irmão de farda que, mesmo antes de assumir o serviço, colocou em risco a própria vida para defender a sociedade. A corporação está enlutada”, disse, por meio de nota, o comandante geral da PM-BA, coronel Anselmo Brandão.

O policial era lotado na 53ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em Mata de São João. Ele serviu por quase 15 anos na corporação e deixa um filho de 7 anos.

Ainda não há informações sobre o sepultamento do corpo do policial.

