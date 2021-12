PM é mobilizada para evitar vandalismo durante a greve

Após determinação do TRT, estabelecendo que 70% da frota de ônibus circulem na cidade no horário de pico (4h30 às 8h30 e das 17h às 20h) durante a greve dos rodoviários, o governo do estado acionou a Secretaria de Segurança Pública para reforçar as ruas e garantir o cumprimento da ordem judicial.

Em nota divulgada nesta terça-feira, 27, o governo garante que não vai tolerar atos de vandalismo e depredação. Denúncias podem ser feitas por meio da central da SSP (3235-0000).

Ainda segundo a nota, serão realizadas ações preventivas para assegurar a integridade física de rodoviários que saírem das garagens e de passageiros que forem às ruas.

O TRT determinou ainda, que nos demais horários, 50% da frota de ônibus atendam a população.

A categoria condicionou o fim da greve, iniciada nesta segunda-feira, 26, ao julgamento do dissídio marcado para a quinta-feira, 29.

adblock ativo