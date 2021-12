PM e mais dois são presos por execuções

O soldado da Polícia Militar Marcelo Durão Costa, 34 anos, é apontado em uma investigação do Departamento de Homicídios (DHPP) como um dos suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio e em uma tentativa de assassinato ocorridos no dia 8 de novembro de 2015, no bairro de São Caetano, em Salvador.

Marcelo é suspeito, inclusive, de ter atirado em pelo menos uma das vítimas. Outros dois suspeitos foram apresentados nesta terça-feira, 21, à imprensa na sede do DHPP, na Pituba.

Clóvis Antônio Santana Júnior, 24 anos, conhecido como Júnior Concórdia, e Uanderson Xavier Dias, 22, apelidado de Gordo. Eles não falaram com a imprensa.

Caso

Conforme o delegado Antônio Montenegro, da 3ª Delegacia de Homicídio (3º DH-BTS), Adson Davi do Carmo Santos, Priscila Cruz dos Santos e o companheiro dela, Joamilson Oliveira de Souza, estavam no carro VW Polo sedã prata quando o veículo foi fechado por um VW Gol cinza.

Neste último estavam o PM, Clóvis, Uanderson e outro homem. O crime ocorreu na Ladeira da Rodagem, em São Caetano.

"Os quatro desceram do veículo, se identificaram como policiais, mandaram as vítimas descerem do carro, tomaram seus celulares e começaram a atirar. Foi uma típica ação de execução. Eles foram para executar Adson e quem estivesse com ele", disse o delegado Montenegro, que preside as investigações.

Adson e Priscila levaram um tiro na nuca e morreram no local. Joamilson foi baleado nas costas e no pescoço. Ele sobreviveu.

