PM é indiciado por morte de criança em São Caetano

O policial militar Aldo Santana do Nascimento, da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Pirajá, vai responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, pela morte de Mirela do Carmo Barreto, de 6 anos, ocorrida em março deste ano. A conclusão do inquérito, divulgada nesta sexta-feira, 14, mostra que a bala que atingiu a menina saiu da arma do soldado.

O resultado da investigação, concluída pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), já foi encaminhado ao Ministério Público (MP). No documento, o exame de micro comparação balística, realizado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), revela que a bala encontrada no corpo da criança saiu da pistola ponto 40 utilizada por Aldo na noite do crime.

Segundo a polícia, o PM teria atirado para o alto, por volta das 21h30, em forma de advertência, durante uma diligência na rua Gomeia, onde a menina morava.

O caso

Mirela foi morta no dia 17 de março, no bairro de São Caetano, em Salvador. Na época, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado afirmou que o crime aconteceu depois que policiais militares trocaram tiros com bandidos da região, em uma localidade conhecida como Colmeia, na tentativa de recuperar um celular roubado.

A menina ainda foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de San Martins, mas não resistiu aos ferimentos.

