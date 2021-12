PM e bombeiro são presos após trocar tiros com policiais

Um policial militar e um bombeiro foram presos após trocar tiros com oficiais da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) na noite deste sábado, 15. O confronto ocorreu na Rua Edístio Pondé, no bairro do Stiep.

Em nota, a Polícia Militar informou que os dois homens que entraram em confronto com os policiais da 39ª CIPM foram identificados como militares pela guarnição. Os nomes deles não foram divulgados.

Segundo a PM, ainda não há detalhes sobre o caso, que está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia

