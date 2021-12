PM é baleado no pescoço durante confronto com suspeitos na Engomadeira

Um policial militar foi baleado no pescoço, neste domingo, 25, durante uma troca de tiros com suspeitos no bairro da Engomadeira, em Salvador. A informação foi divulgada pela Polícia Militar na manhã desta segunda, 26.

Segundo a PM, o agente realizava rondas na localidade de São Tomé, com uma guarnição quando foi baleada por criminosos. Eles fugiram em seguida.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Roberto Santos, no Cabula, onde passou por um procedimento cirúrgico. Ele ainda permanece internado na unidade médica, mas o seu estado de saúde é estável, segundo a PM. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

