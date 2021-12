PM é baleado em tentativa de assalto no Subúrbio de Salvador

Um Policial Militar (PM) foi baleado na noite desta terça-feira, 22, ao sofrer uma tentativa de assalto na rua Pajuçara, no bairro de Ilha Amarela, localizado no Subúrbio Ferroviário de Salvador. De acordo com a polícia, o militar foi encontrado ferido no ombro direito, entretanto o quadro de saúde é estável.

Guarnições da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram ao local e prestaram socorro ao colega, e logo após a situação dois suspeitos foram localizados em uma motocicleta.

Ao avistar a presença da equipe os homens atiraram na direção dos policiais. O condutor foi capturado, preso e conduzido à Central de Flagrantes, já o indivíduo da garupa conseguiu fugir.

Além do policial, outras três vítimas prestaram queixa de assalto pela dupla acusada

