PM é baleado em tentativa de assalto em Tancredo Neves

Um policial militar, não identificado, foi baleado durante tentativa de assalto no bairro Tancredo Neves, na manhã desta segunda-feira, 28. Segundo a PM, a vítima estava de folga no momento do crime.

A polícia informou que dois homens, em uma moto Falcon preta, abordaram o PM, que também estava em uma moto. A vítima, que foi baleada no braço e de raspão no abdomên, está no Hospital Roberto Santos consciente e em observação.

A 23ª CIPM está em busca dos suspeitos. Não há informações se a vítima reagiu ao assaltou ou se houve troca de tiros.

adblock ativo