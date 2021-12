PM é baleado durante assalto no Santo Antônio Além do Carmo

Um soldado da Polícia Militar foi baleado durante um assalto no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, na noite de quinta-feira, 1º.

De acordo com testemunha, o PM estava conversando no celular próximo a um grupo de pessoas quando foi abordado por dois homens em um HB20. A dupla anunciou o assalto e um deles apontou a arma para a cabeça do soldado, que pediu calma.

"Ele (o bandido) disse: 'calma, o que' e atirou". Após ser baleado, o soldado conseguiu reagir, atirando contra os criminosos. Um deles foi atingido nas costas e levado pela mulher para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama.

Quando ele chegou na unidade, o PM, que foi levado para a mesma unidade, o reconheceu como sendo um dos assaltantes. Ele foi identificado como Gabriel Dener do Amor Divino.

De acordo com o posto da Polícia Civil no HGE, ele passou por cirurgia e aguarda vaga na UTI.

Já o PM, que foi baleado no maxilar, passou por tomografia e foi transferido para o Hospital da Bahia. Segundo a PM, ele não corre risco de morte.

adblock ativo