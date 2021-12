PM é baleado após tentar separar briga de casal na Liberdade

Um policial militar foi baleado na noite desta segunda-feira, 10, ao tentar separar uma briga de casal. Conforme a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o caso ocorreu, por volta das 23h50, no Largo da Soledade, na Liberdade, em Salvador.

Segundo informações do órgão, Ruan Veber Patriarca dos Santos, 29 anos, tentou intervir ao ver que um homem estava agredindo uma mulher. O rapaz conseguiu pegar a arma do soldado e efetuou dois disparos contra o policial, que foi atingido no queixo e no tórax.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Ernesto Simões Filho, no Pau Miúdo. Não há informações sobre o estado de saúde dele. A Stelecom também não soube informar o que motivou a confusão entre o casal, assim como a identidade do agressor.

