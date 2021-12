PM é baleada durante tentativa de assalto na avenida Paralela

Duas pessoas foram baleadas durante uma tentativa de assalto na avenida Paralela na manhã desta terça-feira, 14. Segundo informações da Polícia Militar (PM) as vítimas foram uma policial e um suspeito.

De acordo com a PM, quatro homens, ainda não identificados, tentavam assaltar um veículo Fusion, quando foram surpreendidos por uma policial que passava pela região.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou os primeiros socorros às vítimas. A PM Lilia Barbosa da Cunha, de 41 anos, foi atingida no tórax e levada para o Hospital da Bahia (HBA) onde passou por cirurgia para uma drenagem de hemopneumotórax. Segundo informações do hospital, a policial encontra-se na UTI geral e passa bem. Mais tarde ela será avaliada pelo cirurgião.

O estado de saúde do assaltante não foi divulgado pela polícia. Os outros três ladrões conseguiram fugir.

Por conta da ocorrência, o trânsito ficou congestionado na Paralela, sentido rodoviária. O engarrafamento chegou a ultrapassar a região do Centro Administrativo da Bahia (CAB), mas já foi normalizado.

adblock ativo