PM é abordado com armas próximo ao local de ataque a ônibus

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) abordou na madrugada desta quinta-feira, 10, um Policial Militar que estava fora de serviço portando duas armas e colete balístico, em uma motocicleta, próximo ao Shopping Paralela.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as equipes do Bope estavam voltando de uma reunião, quando avistaram um homem parado e agachado na avenida Tamburugy, ao lado de uma moto, por volta da meia noite.

De acordo com o comandante do batalhão, Clédson Conceição, a abordagem se deu devido a busca por uma dupla que, na mesma região, um pouco mais cedo, havia parado um ônibus e deixou o coletivo atravessado na pista. Na ação do Bope, não houve resistência por parte do PM.

O militar, assessorado por advogados da Associação de Policiais e Bombeiros do estado da Bahia (Aspra), foi liberado após comprovar que as armas e o colete estavam em situações regulares.

