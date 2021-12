PM diz que realiza rondas para prevenir incidentes

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que realiza policiamento nessas regiões como forma de inibir os casos de violência. A Capitania dos Portos, por sua vez, informa que a questão da segurança na baía é de responsabilidade da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA).

Segundo a nota da PM, as Companhias Independentes de Polícia Militar (CIPM) responsáveis pelo policiamento na Ribeira, Comércio e Itaparica, respectivamente a 17ª, 16ª e 5ª CIPM, fazem o patrulhamento diariamente com a realização de abordagens preventivas para coibir crimes, inclusive nos terminais de acesso à Baía de Todos-os-Santos. Elas contam com o apoio de policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT-Rondesp RMS) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

O policiamento nessas localidades, segundo a nota, foi intensificado desde dezembro, com o lançamento da Operação Verão, em especial nas praias onde há maior concentração de banhistas.

A PM informa, ainda, que a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) atua com foco na prevenção de crimes ambientais, mas pode ser acionada para intervir nesses casos específicos em embarcações. “As pessoas que forem vítimas ou suspeitarem de criminosos embarcados podem acionar também o Grupamento Aéreo (Graer) pelo telefone 190”, orienta.

Prisão

A PM relata que no último dia 4 policiais prenderam dois homens que praticavam assaltos em Itaparica. Com eles foram encontrados dois celulares, uma câmera fotográfica, um gravador, dois documentos CRLV (Certificados de Licenciamento de Veículos) e R$ 120.

