PM desarticula delivery de drogas para Boca do Rio e Pituba

Quadrilha que detinha um serviço de "delivery" de drogas para os bairros da Boca do Rio e Pituba foi desarticulada nesta quarta-feira, 24, pelo Departamento de Narcóticos (Denarc). A ação foi deflagrada no sábado, 20, em que a Operação Selva prendeu, ao todo, seis traficantes nos bairros da Boca do Rio e Pau da Lima, além de Mar Grande, na Ilha de Itaparica.

Itamir Damião da Silva, o "Neguinho", de 36 anos, Carlos Antônio dos Santos Bispo, o "Kaô", 33, Gildo Francisco Gifone dos Santos, o "Du", 53, e Gerson Magno Carneiro Oliveira, 32, integram a quadrilha liderada por Álvaro Delanney Barros Menezes, 29, preso no sábado, 20, com o comparsa Erick Barros Moura Santos, 21, no bairro do Imbuí.

A polícia apreendeu com o grupo 1,2 quilos de cocaína pura, R$ 12 mil em espécie, uma pistola calibre 380, quatro carros, entre eles um táxi modelo Meriva utilizado para as entregas, celulares e utensílios para beneficiar droga.

Segundo o delegado Omar Leal, do Denarc, "Du", que já havia cumprido 17 anos de prisão por extorsão mediante sequestro, vendia drogas para Delanney, em Mar Grande, enquanto Erick era responsável pela entrega da droga a clientes utilizando o táxi apreendido.

Delanney e Erick foram encaminhados ao Núcleo de Flagrante da Justiça no Complexo Penitenciário da Mata Escura, enquanto "Neguinho", 'Du, "Kaô" e Gerson estão custodiados no próprio Denarc, à disposição da Justiça.

A Operação Selva contou com o apoio de investigadores da Equipe Delta, do Serviço de Inteligência (SI) do Denarc.

