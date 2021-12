PM da reserva é ameaçado de morte por bandido

Para a maioria das profissões, o momento da aposentadoria representa paz e sossego. Mas não foi isso que aconteceu com o cabo da reserva da PM Carlos Antonio Macêdo de Jesus, 56, conhecido como Toinho. Em nove anos como aposentado, ele já sofreu três tentativas de homicídios no bairro de Águas Claras, onde mora desde quando nasceu. Mesmo assim, ele não arreda o pé de lá.

"Muitos policiais dizem que é para eu sair do bairro. Sempre achei isso covardia. Vou sair e deixar irmãos, sobrinhos, filhos e netos na fogueira? Morro, mas não saio do bairro", afirma. Toinho mostra as marcas dos tiros e disse que tem cinco projéteis no corpo que não deixam esquecer dos atentados. Em todas as investidas, ele conseguiu reagir a tempo e balear alguns dos bandidos.

Por isso, ele anda sempre armado com duas pistolas e todos os dias faz atividade física para se manter em forma. "Pulo corda, treino boxe. Me preparo para pular muro e sair correndo quando vierem me atacar", conta, entre risos. A atenção também é permanente. "Quando eu ando 50 metros, olho para trás e para os lados 100 vezes. Se um carro com vidro fumê se aproxima, já fico em posição de defesa".

Toinho lembra que o último atentado foi há dois anos, mas basta ele ser visto conversando com algum colega em uma viatura para as ameaças começar a chegar. "Se tiver uma operação policial no bairro, os traficantes já acham que eu estou entregando", explica o policial.

Ordens vêm da penitenciária

Carlos Antônio afirma que um dos bandidos que já tentou matá-lo foi Maurício de Jesus Oliveira, o Mau, que está no presídio. O motivo, segundo o policial, seria um confronto com a PM no qual Joel, irmão de Mau, acabou morto.

"Mau acha que eu armei alguma coisa para matar o irmão dele. Depois disso, ele já tentou me matar duas vezes e fica ligando da penitenciária mandando me matarem", declara o PM da reserva.

"É fácil ser um policial dentro de uma viatura. Difícil é ser policial e viver em um bairro violento. Tenho cinco filhos e minha família toda sofre risco", completa.

Apoio dos colegas

Toinho acredita que, se não fosse os colegas da Rondesp Central, alguns da 3ª CIPM (Cajazeiras) e a própria coragem, já estaria morto. "Quando eu ligo para o pessoal da Rondesp, eles vêm na hora", diz.

Mas o policial aposentado lamenta a falta de assistência do comando geral da PM. "Depois desses três atentados que eu sofri, nunca apareceu ninguém do comando da PM ou de outros órgãos da corporação para me dar apoio. Também nunca apareceu nenhum órgão dos direitos humanos", declara.

O policial aproveitou para ressaltar que não responde a nenhum processo na Justiça.

