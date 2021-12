PM começa a devolver documentos perdidos no Carnaval

Quem perdeu algum documento durante o Carnaval de Salvador pode tentar recuperar a partir desta segunda-feira, 6, quando começou a ser entregue o material localizado pela Polícia Militar (PM).

Segundo o órgão, foram recuperados 1.859 lotes de documentos durante a folia deste ano. Os lotes podem ter mais de um documento de uma mesma pessoa.

É possível verificar se seus objetos foram achados por policiais militares por meio do site da corporação. A devolução vai acontecer durante 30 dias por meio do posto do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Shopping Barra, das 9h às 17h. Depois desse prazo, o material será devolvido ao órgão expedidor do documento.

Guarda Municipal

Além da PM, a Guarda Municipal também recolheu 463 documentos durante o Carnaval. Mas neste caso, o material será devolvido a partir de 10 de março, na sede do órgão, na avenida San Martin.

Foram achadas chaves, Carteira de Trabalho e cartão do Bolsa Família, além de RG, CPF, título de eleitor e cartão de crédito.

Também é possível verificar se o documento foi localizado por meio do site da Guarda Municipal.

