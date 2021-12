PM baleado pela própria arma tem morte cerebral confirmada

A Polícia Militar da Bahia confirmou, em nota, na tarde desta sexta-feira,4, a morte, às 12h45, do soldado Antônio Carlos Gomes, 40 anos. O policial teve morte cerebral decretada por uma junta médica do Hospital Roberto Santos, onde estava internado desde a manhã de quinta-feira, 3.

O PM foi atingido, por acidente, segundo a Polícia, pelo disparo de sua arma de fogo. Ele estava no Departamento de Apoio Logístico (DAL), no CAB. Antônio Carlos estava na PMBA há 11 anos e era lotado na Base Comunitária da 19ª CIPM/Paripe.

Na Polícia Militar, o policial trabalhava com a prevenção da violência doméstica contra crianças, mulheres e idosos, realizando diariamente visitas domiciliares na sua área de atuação. O comando da instituição determinou que uma equipe do Serviço de Valorização Profissional (Sevap) dê suporte à família do policial, que deixa esposa e filha.

adblock ativo