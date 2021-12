PM baleado em briga tinha envolvimento com mulher do agressor

O soldado Ruan Veber Sena Patriarca dos Santos, de 29 anos, levou dois tiros, na noite de segunda-feira, 10, na Soledade, no Centro Histórico de Salvador, após envolver-se numa briga com o conselheiro tutelar Eric Damasceno dos Santos, 36, que está sendo procurado pela polícia.

Segundo a Polícia Civil, a mulher de Eric, Claudiane de Jesus Santos, 30, prestou depoimento e contou que chegou em casa no carro do policial, com quem mantinha um relacionamento, e o marido tentou agredi-los com um facão.

Os homens entraram em luta corporal, quando Eric conseguiu pegar a pistola de Ruan e disparou contra o PM, atingindo-o. O policial segue internado em estado grave, conforme nota da PM. A Civil confirmou que a pistola foi encontrada nesta terça, 11, num casarão abandonado.

