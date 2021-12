PM aumenta efetivo em pontos turísticos e orla de Salvador

Para garantir a segurança dos baianos e turistas que estão em Salvador, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) resolveu ampliar em 25% o efetivo, em especial nos principais pontos turísticos e praias da cidade, onde há maior concentração de pessoas. A ação faz parte da Operação Verão 2016.

De acordo com major Edmundo Assemany Júnior, comandante da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na Ladeira da Barra, a segurança nestes locais terão o auxílio de bases móveis da PM e 133 policiais do recém-criado Batalhão Especializado em Policiamento Turístico (Beptur). Ele, inclusive, acompanhou o trabalho de policiais militares no Farol da Barra neste sábado, 7.

"São policiais que passam por treinamento específico para lidar com o turista. Alguns destes policiais são bilíngues e sabem solucionar situações em que o turista pode se deparar, bem como as informações sobre os pontos turísticos da nossa capital", disse o comandante.

Rondas

De acordo com o major, o policiamento nestas áreas é rotineiro, mas durante a Operação Verão, iniciada no último dia 31, o efetivo policial passou a ser reforçado.

Ainda de acordo com o comandante da 11ª CIPM, além do patrulhamento a pé, também serão feitas rondas com motos, camionetes e nos carros elétricos que facilitam a locomoção.

"Temos ainda o suporte aéreo do Graer [com o helicóptero]. O Corpo de Bombeiros também participa da Operação Verão, em especial, na parte de salvamento aquático", garantiu.

