PM atingido com tiro na cabeça é enterrado no Campo Santo

Foi sepultado nesta segunda-feira, 7, o policial militar que foi atingido com um tiro na cabeça, próximo a uma casa de show na madrugada de domingo, 6. O corpo foi sepultado no cemitério Campo Santo.

De acordo com a Cetral de Polícia, Marivaldo de Souza Amaral, de 35 anos, estava dentro da casa de show Point do Samba, no bairro do Lobato, na avenida Afrânio Peixoto (Av. Suburbana), quando percebeu uma confusão do lado externo do estabelecimento e saiu para ver o que acontecia. Marivaldo foi atingido na cabeça e levado por outro PM para o Hospital do Subúrbio, por volta das 3h30, onde já chegou sem sinais vitais.