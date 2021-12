PM apreende pasta base de cocaína avaliada em R$ 1 milhão

Uma carga de pasta base de cocaína avaliada em cerca de R$ 1 milhão foi apreendida na noite desta terça-feira, 5, em Salvador. A apreensão aconteceu após policiais das Rondas Especiais (Rondesp) da Polícia Militar (PM) suspeitarem de um táxi, modelo Prisma, que foi parado em uma blitz na Estrada Velha do Aeroporto (EVA).

Antes da abordagem, o passageiro abriu a porta e conseguiu fugir pelo matagal. Contudo, ele deixou documentos dentro do táxi em nome de Rafael Almeida de Jesus, o "Rafinha". Ele é uma das cartas do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e é procurado por tráfico de drogas e homicídio.

O taxista indicou o endereço de uma casa em Ipitanga, que era usada pelo criminoso. Os policiais apreenderam 66 tabletes de pasta base de cocaína e três cadernetas com anotações sobre a venda da droga. O material foi levado para o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), na Pituba.

Segundo a polícia, droga pertece a Rafael, integrante do Baralho do Crime (Foto: Divulgação | SSP)

adblock ativo