PM apreende explosivos e drogas no bairro de Santa Mônica

Explosivos e drogas foram apreendidos numa residência no bairro de Santa Mônica, em Salvador, pela Polícia Militar na quarta-feira, 24. Um indivíduo fugiu ao perceber a presença dos policiais durante uma ronda da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Liberdade), na localidade do Tampão.

Foram apreendidos uma banana de dinamite de 250 gramas, sete quilos de maconha, oito mil pinos para acondicionamento de cocaína, 11 pinos com cocaína, um saco de 200 gramas de cocaína, uma pedra grande crack, haxixe, oito balanças de precisão encaixotadas, 20 munições calibre 12, chips da TIM e borrachas para acondicionamento. As características do local apontam para um possível ponto de venda e distribuição de drogas.

Os PMs seguiram o rapaz até uma residência no Beco da Maconha, onde encontraram todo o material apreendido. O suspeito acabou fugindo.

adblock ativo