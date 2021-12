PM apreende drogas em Salvador e no interior

Cerca de 60 quilos de maconha, um de cocaína e outro de crack foram apreendidos em uma ação da Companhia Independente de Polícia Militar (31ª CIPM/Valéria) nesta quarta-feira, 20, na Rua das Palmeiras, em Nova Brasília de Valéria, em Salvador.

Na operação, também foram encontrados um fuzil calibre 7,62, um colete balístico da Policia Civil, além de produtos explosivos feitos artesanalmente. O material apreendido foi apresentado na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes.

Os policiais chegaram ao local após denúncia anônima. Apesar da ação, os suspeitos conseguiram fugir pela mata, abandonando drogas e armamento.

Prisões - No mesmo dia, por volta das 20 horas, a polícia prendeu suspeitos de realizarem tráfico de drogas na Avenida Bahia, na Fazenda Grande do Retiro. São eles: Jéssica Sales Oliveira, Willian Moura da Silva e Maurício Souza Santos, todos com 19 anos, além de Deise Nascimento dos Santos Jesus, 25, e Vitor Santos Costa, 23.

Com os presos, os policiais encontraram 66 trouxas de maconha, 44 pedras de crack, sete ampolas de cocaína, uma placa de motocicleta (NZD 3166) e R$ 10.

Vitor, um dos detidos, foi encontrado alvejado na nádega. Ele foi encaminhado para o Hospital Ernesto Simões Filho. Os demais acusados e o material apreendido foram apresentados na 5ª Delegacia de Polícia para o registro do flagrante.

Interior - Já pela manhã, policiais da 10ª CIPM e civis prenderam Fábio Santos Souza e Patrícia Miranda de Souza. Eles foram detidos na Rua da Assembleia de Deus, no bairro Caipe de Cima, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, por tráfico de drogas.

Com o casal, foram encontradas 79 trouxas de maconha, 500g de cocaína, quatro munições de revólver 38, um facão e uma máquina fotográfica. Os acusados foram apresentados na 17ª Delegacia de Polícia Civil.

