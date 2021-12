PM apreende adolescente com duas espingardas

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por policiais militares da Base Comunitária de Segurança (BCS) do Bairro da Paz, na manhã deste sábado, 10, com duas espingardas calibre .12, oito munições calibre .45 e 41 munições calibre .12. O rapaz foi encontrado quando agentes faziam rondas e abordagens na 5ª Travessa da Jamaica. As armas e as munições apreendidas e o jovem foram encaminhados para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI).

