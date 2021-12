PM apreende 11 veículos em festa 'paredão' no Nordeste de Amaralina

Uma festa do tipo "paredão" foi desmobilizada no Nordeste de Amaralina, em Salvador, na noite desta sexta-feira, 6. No local, as equipes da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Polo Industrial apreenderam 11 veículos, além de equipamentos de som.

O evento foi descoberto por militares que faziam patrulhamento na rua do Norte. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ao avistar a chegada dos policiais, um grupo que realizada a festa fugiu e abandonou nove motos e dois carros. Um dos automóveis possuía um equipamento de som de grande porte.

Ainda segundo o órgão, as guarnições ficaram no local por duas horas, esperando os proprietários dos veículos. No entanto, nenhum deles apareceu. Por conta disso, os veículos foram levados para o pátio da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).

Nove motos foram encontradas na festa tipo paredão

