PM aborda multidão em operação na Ponta de Humaitá

Centenas de pessoas foram abordadas durante uma operação da Polícia Militar na Ponta de Humaitá, na Cidade Baixa de Salvador. A PM não informa o número exato de pessoas abordadas, mas nas redes sociais há relatos que cerca de 2 mil jovens foram revistados.

A ação UDE- GARAME (chave de braço) teve o objetivo de prevenir badernas na região. A operação foi realizada após diversas denúncias de uso de drogas no local.

A equipe da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), que esteve no local, não encontrou drogas com o grupo. Contudo, encontrou seis trouxinhas de maconha no chão após a saída dos jovens.

Segundo a PM, a maioria dos abordados era adolescente e foi liberado com a presença dos pais.

