Plotagem do Bahia é retirada de monumento de berimbau no Dique

Uma plotagem do símbolo do Esporte Clube Bahia foi retirada, na manhã deste domingo, 10, do monumento do berimbau, no Dique do Tororó, em Salvador.

A plotagem foi colocada na noite deste sábado, 9, por conta do jogo do time contra o Esporte Clube Vitória, que acontece neste domingo.

A Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), responsável pela administração do local, não sabe quem foi o responsável por colocar e retirar a plotagem.

Ainda de acordo com o Conder, quando as equipes chegaram ao local, na manhã deste domingo, a plotagem já havia sido retirada. O órgão está investigando o caso.

adblock ativo