Plataforma Mooc amplia acesso ao ensino

Com a chegada e evolução do ensino a distância e plataformas de aprendizado, como os Moocs - cursos online de curta duração (ver entrevista abaixo) -, o método tradicional de ensino começou a ficar obsoleto.



Em função do desenvolvimento tecnológico, inovações como a internet, tablet, smartphones mudaram os papéis de professor e aluno. Antes o estudante era secundário em sala, agora ele é o centro do processo de ensino, já que tem a informação a um clique de seus aparelhos.



Essas mudanças e a necessidade de novas metodologias educacionais foram discutidas na 2ª Conferência Internacional de Educação, que ocorreu nos últimos dias 24 e 25, em Costa do Sauipe.



O evento reuniu cerca de 200 especialistas mundiais na área de educação, que discutiram soluções para capacitação de professores e gestores do ensino superior e da educação básica. Além de 80 instituições de ensino superior, de 15 estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Tocantins e outros.



Entre os especialistas em educação a distância (EAD) estava Maria del Socorro Marcos, diretora acadêmica da Universidade Virtual de Monterrey, que fica no México, primeira instituição da América Latina a se conectar à internet, em 1989.



"A internet chegou para revolucionar o cenário da educação, assim como a imprensa fez há muitos anos. O mais importante é que democratizou o conhecimento. Isso significa que mais pessoas têm acesso ao conhecimento do que antes", destaca.



Metodologia



Durante o evento, especialistas abordaram a forma como o tempo tem sido utilizado pelo aluno. Hoje a resolução de problemas, construção de projetos, discussão em grupo, treino da escrita, reflexão, tudo sob a orientação e supervisão do professor, são metodologias mais eficazes.



"Certamente é uma forma muito mais eficiente para o aprendizado do que apenas escutar. Por isso que líderes acadêmicos e professores brasileiros devem ter acesso e saber usar o que há de mais inovador na tecnologia e metodologia de ensino", diz.



Desafios



Mas, em relação ao ensino superior, Simões observa que o Brasil ainda tem muitos desafios pela frente, como a falta de estrutura das instituições de ensino e o baixo acesso à educação de qualidade.



"Aumentamos a população universitária nas últimas duas décadas, mas o país está apenas se aproximando do limite inferior do que se classifica como sendo um ensino superior massificado", diz.



De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), só 12% da população entre 24 e 65 anos concluiu a educação superior no Brasil. Nos países do G20 esse índice é de 26%, mais que o dobro.



Ainda conforme a OCDE, ao final do século XX o Brasil possuía pouco mais de 6% da população adulta com educação superior. No mesmo período, o Canadá, por exemplo, contava com cerca de 40% de todos os adultos com educação superior.



"Outro desafio está ligado à qualidade do ensino e à equidade, questões também relacionadas ao equilíbrio entre o sistema público e o particular. Para mudar esse quadro, é preciso investir em capacitação de professores e métodos de ensino inovadores", afirma Priscila Simões.

