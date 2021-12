Plataforma de moradia por assinatura chega ao Porto da Barra

O Porto da Barra, em Salvador, vai receber, em breve, a Housi, uma plataforma inédita de moradia por assinatura. O produto será lançado oficialmente em setembro, com a expectativa de entrega já em pleno funcionamento no mês de maio de 2024. A plataforma visa garantir uma solução sem burocracia de contratos, fiança ou caução.

A iniciativa chega na capital baiana após avaliar o reaquecimento da economia e do mercado imobiliário na região, especialmente no segmento de locações, que registrou alta de 167% em relação ao trimestre anterior. Sendo construído em um dos lugares mais procurados e com localização estratégica na cidade, a plataforma chega com característica de administração de unidades e de todo um edifício.

O produto identifica o melhor preço para cada momento, garantindo a atratividade do imóvel e, portanto, a contínua ocupação. “Quando um imóvel é plugado na plataforma da Housi, ele passa a integrar diversas outras frentes digitais, como Airbnb, Imóvel Web, Zap, o que garante um amplo alcance e uma alta procura”, informa Carozo Desenvolvimento Imobiliário, empresa responsável por trazer a moradia por assinatura.

