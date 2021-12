Planos inclinados e duas cabines do Elevador Lacerda não operam

Os Planos Inclinados e duas cabines do Elevador Lacerda estão sem funcionar nesta terça-feira, 18. O equipamento que faz ligação entre a Liberdade e Calçada está parado há três meses. De acordo com a Transalvador, o plano inclinado apresentou defeito em uma peça, que será reposta em pelo menos 15 dias. Enquanto está parado, três micro-ônibus fazem o transporte gratuito dos usuários.



Já o Plano Inclinado Gonçalves, que fica na Praça da Sé, passa por manutenção. As duas cabines do Elevador Lacerda estão sem funcionar por conta de um desgaste em peças do equipamento após a infiltração em uma rocha onde as cabines estão instaladas. Não há previsão para retomada do serviço. Cinco micro-ônibus fazem o transporte gratuito entre as cidades Baixa e Alta durante a interrupção do atendimento.

