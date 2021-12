Plano Inclinado volta a operar após três dias de interdição

O Plano Inclinado Liberdade-Calçada retomou as atividades na manhã desta terça-feira, 10, após suspensão do funcionamento durante três dias, devido a realização de manutenção rotineira do equipamento.

Segundo a assessoria da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), foi preciso suspender o serviço e interditar o equipamento entre o sábado, 7, e a segunda-feira, 9, para que uma equipe técnica realizasse os reparos necessários para garantir pleno funcionamento e segurança dos usuários.

De acordo com a Secretaria, que administra os ascensores da capital baiana, o Plano Inclinado transporta cerca de 10 mil passageiros diariamente. De segunda a sexta-feira, o serviço funciona das 6h às 19h. Aos sábados, a operação ocorre das 6h às 18h.

