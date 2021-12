Plano inclinado teve atividade suspensa para teste

O Plano Inclinado Gonçalves, que liga a Praça da Sé ao bairro do Comércio, em Salvador, passou parte desta segunda-feira, 27, sem funcionar, enquanto uma peça do seu maquinário passava por testes. O equipamento havia retomado as atividades na semana passada, depois de um curto-circuito no motor, no mês de julho.

De acordo com a Transalvador, uma das peças substituídas apresentou um leve aquecimento. Segundo funcionários do ascensor, a nova peça foi testada para que, mais tarde, não acarrete problemas no motor. Os testes foram feitos por mecânicos da empresa responsável, a Otis. Logo depois, o equipamento voltou a entrar em funcionamento.

O estudante Roberto Nascimento, 21, que usa o transporte durante a semana, disse que a suspensão do serviço deveria ter sido informada com antecedência. "Ainda bem que estão cuidando para que ele não quebre novamente, mas podiam ter avisado antes, né?", questionou.

Parado

Em fevereiro, o Plano Inclinado Gonçalves foi reinaugurado após 2,8 anos de atividades interrompidas. Em julho, o equipamento voltou a entrar em manutenção, retomando as atividades semana passada.

A paralisação do plano inclinado nesta segunda durou apenas o tempo necessário para testar o equipamento.

adblock ativo