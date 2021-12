Plano Inclinado Pilar volta a funcionar após reforma

Depois de ficar quase três anos parado, o Plano Inclinado Pilar, que liga a rua do Pilar, na Cidade Baixa, ao bairro de Santo Antônio Além do Carmo, voltou a funcionar nesta quarta-feira, 5. O equipamento passou por intervenções de recuperação com custo de R$ 910 mil.

A reinauguração do equipamento foi realizada pelo prefeito ACM Neto e pelo secretário municipal de Mobilidade, Fábio Mota. A expectativa é que o plano transporte, em média, cerca de 600 pessoas por dia.

Construído em 1897, o ascensor teve o funcionamento suspenso no início de 2013, quando foi fechado para reforma. Segundo Mota, neste primeiro mês, o equipamento irá funcionar em operação assistida, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, sem a cobrança da tarifa de R$ 0,15.

No entanto, como tem papel estratégico para o turismo - uma vez que liga o Centro Histórico ao Porto de Salvador -, deverá operar também aos finais de semana, a partir de setembro próximo, com a cobrança da tarifa. A recuperação integra o programa Pelourinho Dia e Noite. "No segundo mês, de acordo com a demanda e no intuito de incentivar o turismo, irá funcionar sábado e domingo assim como os outros planos", revelou Mota.

Segurança

Uma das preocupações é com a segurança do Plano Pilar que teve equipamentos como fios de cobre e um motor roubados. Para evitar estes problemas, foram instaladas câmeras nas cabines e agentes da Guarda Municipal irão atuar no local.

A reforma do equipamento incluiu, entre outros, a instalação de portões automatizados nos setores de embarque superior e inferior e novos blocos e segurança nas cabines dos bondes. Além disso, foi realizada a substituição de fiações elétricas e cabo de aço, informou a prefeitura.

Também foram instalados novos quadros de força de acionamento do bonde e sistema de iluminação do prédio, pintura dos patamares superiores e inferiores e da área externa do local, além de construção de rampa de acesso e automação do elevador de portadores de necessidades especiais.

Moradores, comerciantes e lideranças do bairro do Santo Antônio Além do Carmo afirmaram que o ascensor é uma necessidade. "O movimento no bairro deve crescer e a comunidade poderá ter melhor mobilidade", disse o comerciante e morador João Cabral, 53.

A preocupação da baiana de acarajé Luzia Franco, 47, também moradora do local, é a continuidade do serviço. "Sempre é assim, eles consertam, mas depois para de funcionar. Esperamos que seja mantido".

adblock ativo