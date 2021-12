Plano Inclinado Liberdade para atividades para manutenção

As atividades do Plano Inclinado Liberdade-Calçada serão interrompidas entre a sexta-feira, 13, e a segunda-feira, 16, para a realização de manutenção preventiva anual. O Plano funciona de segunda a sexta-feira, das 6h às 19h, e aos sábados, das 6 às 18h, com tarifa a R$ 0,15.

De acordo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), são dez mil passageiros diários que utilizam o sistema. Os ciclistas podem trafegar pelo plano gratuitamente.

