Plano Inclinado deixa de funcionar até dia 23

As atividades do Plano Inclinado Gonçalves, que liga as cidades Alta e Baixa, serão interrompidas a partir desta quinta-feira, 13, até o próximo domingo, 23, para a realização de manutenção preventiva. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), durante os dias do serviço, os usuários do ascensor, tem como opção de transporte, o Elevador Lacerda.

Cm funcionamento de segunda a sexta-feira, das 6h às 19h, e aos sábados, das 7 às 13h, e com tarifa a R$ 0,15, o plano inclinado transporta cerca de dez mil pessoas diariamente, segundo balanço da Semob.

adblock ativo