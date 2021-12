Plano Inclinado: comerciantes movem ação contra a prefeitura

O sobe e desce de pessoas que todos os dias transitavam entre o Comércio e a Praça da Sé deu lugar ao cenário de abandono, degradação e violência. Esta é a situação atual do Plano Inclinado Gonçalves, parado há um ano e nove meses, que tem causado inúmeros transtornos à região. Cansados de esperar por uma resposta da Prefeitura sobre a paralisação do serviço, mais de 400 moradores e comerciantes do Comércio, Centro Histórico e Baixa dos Sapateiros fizeram um abaixo-assinado e entraram com uma ação popular contra a Prefeitura de Salvador e o prefeito João Henrique Carneiro.

A ação, iniciada na terça-feira, 2, é encabeçada pelo presidente da Associação dos Beneficiários da Previdência Social (ABPS), Emanuel Bastos Nogueira. De acordo com ele, os mais de 40 mil associados - a maioria idosos - reclamam das dificuldades enfrentadas para chegar à sede da instituição, localizada na Praça da Sé. "Na semana passada, uma senhora subiu a Ladeira da Montanha a pé, porque o Elevador Lacerda também não estava funcionando", afirma Nogueira.

Além da falta de opções de transporte para a população, os comerciantes locais também sofrem com a diminuição dos clientes. A maioria dos estabelecimentos do entorno está prestes a fechar as portas. Somente no Comércio, 80 lojas estão em estado de falência, mesma situação das outras lojas que dependem do fluxo de pessoas. "Nosso faturamento mensal variava de R$ 3 a R$ 5 mil reais, e hoje é praticamente zero", enfatiza Vivaldo Vasconcelos, dono de uma oficina de óculos localizada na parte de cima do Plano.

Outro motivo apontado pelos comerciantes é o crescente número de moradores de rua, usuários de drogas e assaltantes, que afastam os turistas e as pessoas que circulam pelo local. Há mais de um ano, o 18º Batalhão de Polícia, que era vizinho do Plano, foi transferido para a Rua do Bispo, no Pelourinho. De acordo com a Polícia Militar, uma base móvel localizada na Praça da Sé faz a segurança 24 horas por dia, com dois policiais de plantão.

Entretanto, Vivaldo Vasconcelos afirma que o número de crimes aumentou no local. Além do ataque às pessoas, as lojas também foram roubadas. "Nossa maior vergonha é quando o turista chega e é abordado com faca. Além dos assaltos, estão levando até os pisos do Plano Inclinado. É um abandono total", explica.

Como alternativa, os usuários do Plano Inclinado Gonçalves têm de andar até o Elevador Lacerda para se locomover entre as cidades Baixa e Alta. Entretanto, desde o dia 17 de setembro, duas cabines do Elevador passam por reparos de modernização. A obra tem previsão de ser concluída em 45 dias. Enquanto isso, a Transalvador disponibiliza seis micro-ônibus gratuitos que fazem o trajeto entre as praças Cairu e Municipal, entre 5h da manhã e meia-noite.

