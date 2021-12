Plano de obras do Parque da Cidade prevê câmeras e guarda

A ordem de serviço que autoriza o início imediato das obras de requalificação do Parque da Cidade (no Itaigara) foi assinada nesta segunda-feira, 24, pelo prefeito ACM Neto. Inicialmente, o cronograma previsto é de seis meses e o projeto prevê a instalação de um portão de acesso aos moradores da Santa Cruz, na parte alta.

O orçamento é de R$ 11,5 milhões, sendo R$ 5 milhões de contrapartida da Petrobras. Motivo frequente de queixas, a falta de segurança deverá ser combatida com o funcionamento de uma base da Guarda Municipal durante 24 horas. Câmeras serão instaladas em diversos pontos estratégicos.

"Muita gente deixou de frequentar o parque porque não se sente seguro aqui. É um local lindo, que deveria nos trazer paz em vez de medo", disse a nutricionista Camila Moreira, 34, que faz suas caminhadas "só durante o dia; à noite, é escuro", frisou.

O projeto também prevê a melhoria da iluminação, com a instalação de postes com lâmpadas de LED. "Ainda bem, porque lá depois do anfiteatro isso aqui vira um breu", diz o vendedor ambulante Messias Lopes, 56 anos.

Oficialmente chamado de Parque Joventino Silva, o espaço, de 72 hectares, será circundado por um gradil. Elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira, o projeto de reforma prevê a instalação de uma praça de skate, ciclovia, estação de ginástica, brinquedos para crianças com deficiência, espaço para meditação, rampas e piso tátil, além de área para a prática de slackline (atividade de equilíbrio sobre uma fita de náilon estreita).

Segundo o prefeito, o projeto foi concebido com base em critérios de sustentabilidade. Inclui a construção de mais uma arquibancada e a instalação de mais sanitários no anfiteatro, que também receberá uma nova portaria, para melhor controle de público. O objetivo é evitar superlotação em dias de shows.

Quem utiliza o espaço atualmente reclama do estado de conservação dos brinquedos, dos sanitários e da circulação de veículos em sua área interna. "Essa reforma virá em boa hora. Algo precisa ser feito aqui com urgência", cobrou o contador Paulo Santana, 41 anos.

Ambulantes

O prefeito ressaltou também que a reforma prevê a reacomodação de ambulantes em quiosques e espaços voltados para o comércio informal. "Para que eles, os vendedores ambulantes, possam trabalhar de forma ordenada", afirmou Neto. O titular da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, André Fraga, no entanto, afirmou que a quantidade da vendedores precisará ser revista. "Não vamos poder manter o mesmo número. Mas, na base do diálogo, devemos chegar a um entendimento com os trabalhadores", diz.

A possível realocação dos comerciantes informais já virou motivo de preocupação para a vendedora Maria das Dores, 62 anos, que mora na Santa Cruz e trabalha no parque "há uns 30 anos". Diz ela: "Por enquanto, ainda não houve nenhuma conversa conosco. Espero que mude para melhor".

