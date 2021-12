Plano de Cargos da prefeitura prevê reajuste de até 200%

O Plano de Cargos e Vencimentos (PCV) apresentado pela Prefeitura de Salvador, nesta segunda-feira, 26, prevê um reajuste de até 200% para funcionários com nível superior. De acordo com o governo municipal, mais de 10.300 servidores serão beneficiados pelo PCV. Os trabalhadores da área de saúde e educação terão planos específicos.

O prefeito ACM Neto ressaltou que todas as categorias terão reajustes. "Até o final da semana, o projeto estará pronto para ser enviado à Câmara de Vereadores, que eu espero que vote até junho", afirmou o prefeito. O PCV prevê pagamento retroativo a maio.

O plano prevê 21 níveis de ascensão na carreira, sendo que a diferença entre cada nível é de 2,5% de reajuste. Um dos critérios de promoção é produtividade. "Não teremos campanha salarial para incorporação da inflação nos próximos dois anos. Deixaremos de ser cobrados para cobrar", disse o secretário de Gestão, Alexandre Pauperio.

O prefeito disse que PCV deve deixar a carreira municipal atrativa. "O plano trabalha com a ideia de tentar diminuir a distância entre a carreira na prefeitura, iniciativa privada e outras esferas do poder público. A ideia é fazer com que a prefeitura seja desejada pelos bons profissionais", disse.

