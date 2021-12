Plano da prefeitura e estado quer que PM garanta ônibus

Um acordo entre a Prefeitura de Salvador, o sindicato das empresas de ônibus (Setps), com apoio da Polícia Militar, pretende colocar cerca de 200 ônibus nas ruas de Salvador na manhã desta quarta-feira, 28.



A decisão, tomada após reunião no início da noite de ontem entre o secretário de Urbanismo e Transporte, Fábio Mota, o superintendente de Trânsito e Transporte, Fabrizzio Muller, e representantes da PM, prevê que coletivos de sete linhas de rotas longas (das 600 existentes no sistema que atende 1,2 milhão de usuários) rodem com a cobertura de militares.



Segundo Mota - que busca pôr em prática ideia surgida em um encontro realizado durante a manhã entre o prefeito ACM Neto e o secretário estadual da Segurança, Maurício Teles Barbosa - cerca de 200 rodoviários estariam dispostos a trabalhar, embora inseguros para sair das garagens. "A ideia é, até o fim do dia, ampliar linhas, até que os 70% determinados pela Justiça circulem", disse Mota.



A medida visa reduzir os transtornos de ontem na capital baiana, que amanheceu sem ônibus por conta da paralisação iniciada no fim da tarde de segunda-feira por dissidentes do sindicato dos rodoviários (Sintroba).



>> Enfrenta dificuldades com a greve de ônibus? Mande fotos e relatos



Cerca de 280 micro-ônibus do sistema complementar circularam, mas não deram conta da demanda. Na falta de opções, passageiros apelaram para o transporte clandestino e mototáxis, cujas tarifas subiram até 100%.



Bloqueio



À noite, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) pediu o bloqueio de R$ 500 mil na conta do sindicato, para garantir pagamento da multa diária de R$ 100 mil imposta, caso 70% dos ônibus não circulem nos horários de pico (4h30 às 8h30 e das 17h às 20h), e 50% nos demais horários.



A direção do Sintroba, que chegou a anunciar acordo com os patrões na segunda (aumento de 9% nos salários e no tíquete-refeição, com redução da jornada para 7 horas com 20 minutos de descanso), voltou atrás ontem e decidiu acatar a greve.



Em uma assembleia marcada por tumulto, pela presença de seguranças armados ligados ao sindicato, os trabalhadores aceitaram o pedido de "desculpas" da direção do Sintroba, que reconheceu o "desejo da maioria" e decretou oficialmente a greve.



A paralisação deve seguir até que o dissídio coletivo seja julgado nesta quinta-feira, 29, às 10h, na Justiça. Na teçra, 27, o TRT tentou novo acordo, em reunião durante a manhã entre patrões e empregados, sem sucesso. Os rodoviários até recuaram na pauta: aumento de 12% (antes pediam 15%) e tíquete de R$ 17 (em vez dos R$ 20).



O assessor de relações sindicais do Setps, Jorge Castro, afirmou que não negocia mais por causa da decretação da greve. "Não tem mais proposta. Agora é com a Justiça", disse Castro.



Na assembleia permanente da categoria, que acontece no Sindicato dos Eletricitários (Sinergia), no bairro das Sete Portas, o presidente do Sintroba, Hélio Ferreira, afirmou que a direção da entidade vai fazer barreiras nas garagens, para evitar que os ônibus saiam.



"Se 70% dos ônibus circulam, nosso direito de greve é desrespeitado", argumentou Hélio Ferreira, dizendo que iria acionar o departamento jurídico do sindicato.

