Placas somem menos de 24h depois de instaladas em Stella

"Procura-se polícia nessa área" é a frase da única placa que restou entre as dez afixadas, na manhã de sexta-feira, por moradores da rua Alameda Praia do Flamengo, em Stella Maris, para indicar a falta de segurança na região. O local amanheceu, neste sábado, 27, sem as sinalizações e não se sabe, por enquanto, quem retirou o material.

Residente em um dos condomínios da rua, no qual a placa estava guardada, o engenheiro ambiental Melqui Moreira garante que o protesto terá continuidade. "Se não virmos uma melhoria sensível, vamos continuar com as placas, e será mais forte", diz Moreira. Ele conta que moradores de outras partes do bairro já entraram em contato querendo juntar-se ao movimento.

Suspeitas

Melqui garante que até o início da madrugada de sábado, as placas permaneciam afixadas. "Não vou afirmar, mas vi carros passando por aqui ontem [sexta] à noite. Pode ser alguma autoridade", diz.

De acordo com uma moradora da rua, que pediu para não ser identificada, eles sentiram falta da primeira placa horas depois de instaladas. Ela também disse que não sabe quem pode ter tirado as placas, mas suspeitos não faltam. "Pode ter sido a polícia, algum político - afinal de contas estamos em época de eleições -, ou até moradores da região que estão vendendo suas casa e não querem desvalorizá-las", disse.

A reportagem tentou, neste sábado, contato com 12ª Delegacia e 15ª CIPM em Itapuã, responsáveis pelo policiamento no local, sem sucesso.

