Placas de sinalização turística começam a ser instaladas

Com o investimento de R$ 3,4 milhões, novas placas interpretativas de sinalização, que trazem a história e dados técnicos dos monumentos, já começaram a ser instaladas na capital baiana, na Praça Vinícius de Moraes, Igreja de Itapuã e Parque do Abaeté nesta segunda-feira, 3.

Mais 33 placas interpretativas bilíngues serão instaladas em atrativos turísticos, como as edificações com valor histórico-cultural, praças, mirantes, parques e unidades de conservação. A empresa responsável pela produção e instalação das placas é a Sitran, que venceu licitação e assinou contrato com a Secretaria do Turismo. O valor do investimento foi obtido por meio do programa Eventos Esportivos, do Ministério do Turismo.

O projeto completo de sinalização turística inclui indicações rodoviárias nos principais pontos de deslocamento da capital baiana para orientação e direcionamento dos turistas. As rotas de pedestres também serão sinalizadas para orientação dos turistas que circulam a pé, em áreas como a orla marítima e transversais.

adblock ativo