Placas de cerâmica se desprendem de edifício e atingem carros na Pituba

Placas de cerâmica do Edifício Alcina, situado no bairro da Pituba, em Salvador, se desprenderam e atingiram quatro carros que estavam estacionados no local, no fim da manhã desta quinta-feira, 12,

O caso aconteceu em uma das laterais do prédio, que fica na rua Minas Gerais. Os veículos tiveram o vidro do para-brisa e janelas danificadas.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o local foi isolado e não houve registro de feridos. O acesso dos moradores também não foi prejudicado.

Uma equipe da Codesal realizou vistoria no local e apontou a falta de manutenção como a causa do acidente. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) também foram acionadas.

O vidro para-brisa de um dos carros ficou danificado

adblock ativo