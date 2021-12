Placa de obra do metrô se solta e fere motociclista

Um motociclista ficou ferido após ser atingido por uma das placas que cerca a obra do metrô de Salvador, na avenida Paralela. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 29, próximo ao bairro de Stella Maris.

A vítima passava de moto no local quando a placa se soltou e o atingiu. Com o impacto, o motociclista caiu da moto e o veículo invadiu o canteiro de obra, onde pegou fogo, de acordo com testemunhas.

O rapaz, que não foi identificado, foi levado para um hospital com diversos ferimentos. Imagens do acidente demonstram que ele fraturou os dois pés.

A assessoria da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) esteve no local do acidente e disse que a CRR Metrô, responsável pelas obras, será notificada e multada.

O órgão já tinha sido autuado em junho deste ano depois que placas se desprenderam com os fortes ventos que atingiram a capital baiana na época. Na ocasião, técnicos da Sucom solicitaram que a CCR revisasse todos os tapumes para evitar novas ocorrências.

A CCR informou, por meio da assessoria, que ainda está investigando a ocorrência. O órgão ressaltou que está "colaborando com as autoridades na apuração das causas do acidente".

