Pizzaria abre seleção para 55 vagas de emprego em Salvador

A Pizza Hut abriu seleção para 55 vagas de emprego para as lojas da rede que vão abrir nos meses de julho e agosto no Shopping Bela Vista e no bairro de Ondina, em Salvador. Atualmente a única unidade da franquia fica no Shopping Barra.

Os cargos ofertados são de Atendente, Supervisor, Gerente, Gerente de Campo, Gerente-Geral Operacional e Assistente de Gerência. Os salários podem variar de R$ 880 a R$ 2.500.

Os candidatos devem encaminhar os currículos para o email: curriculos@4esse.com.br, com o nome da vaga pretendida no assunto. Para participar é necessário ter o ensino médio completo, disponibilidade de horário, determinação, dinamismo, proatividade e bom relacionamento pessoal.

Os selecionados passarão por um treinamento oferecido pela empresa para melhor atendimento da rede de pizzaria. Os contratados terão benefícios como alimentação na própria loja e transporte.

adblock ativo